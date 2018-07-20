Otopark inşaatı için sökülen 40 ağaç nakledildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan katlı otopark inşaatında sökülen 40 ağaç 19. Fırka Anıtı ve Parkı ile Eski Balık Haline nakledildi.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde başlatılan katlı...

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan katlı otopark inşaatında sökülen 40 ağaç 19. Fırka Anıtı ve Parkı ile Eski Balık Haline nakledildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde başlatılan katlı otopark inşaatının çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda daha önce sökülen 7 ağaca ek olarak, 40 ağaç daha iş makineleri ile sökülerek 19. Fırka Anıtı ve Parkı ile Eski Balık Haline nakledildi.

17’si Eski Balık Hali, 23 tanesi de 19. Fırka Anıtı ve Parkı’na nakledilen ağaçların söküm ve yeniden dikim işlemlerinde 4 adet özel sökme aracı kullanıldı. Tamamı sabitlenen ağaçların sulama işlemleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personeli tarafından kök başına 1 ton su olacak şekilde düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Süleymanpaşa ilçesinin gün geçtikçe artan nüfusuna bağlı olarak katlı otopark ihtiyacı doğmuştur. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konudaki çalışmamızı başlattık. Bu alanda var olan ağaçları da zarar görmemeleri adına özel araçlarla sökümlerini gerçekleştirerek farklı olanlara nakillerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Bu ağaçların bakımları personelimiz tarafından düzenli olarak sağlanmaktadır" dedi.