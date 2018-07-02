TEKİRDAĞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10

(Özel) 4 kişiye mezar olan liman açılıyor

Tekirdağ’da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının ardından kapatılan liman, uzun bir aradan sonra açılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bu iskele inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” dedi.

(Özel) 4 kişiye mezar olan liman açılıyor
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Tekirdağ’da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot faciasının ardından kapatılan liman, uzun bir aradan sonra açılıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Bu iskele inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” dedi.

Tekirdağ’da 2012 yılında gece limana yanaşan bir gemiden arabasıyla inen bir aile, sürücünün yolu görmeyerek denize uçtuğu faciadan sonra 4 kişi öldü. Kaza faciasından sonra kapatılan ve o günden bu yana kapalı olan Liman, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlen program için açıldı. Programda konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, görev süresinde limanı açarak vatandaşların hizmetine ve turizme kazandıracaklarını söyledi.

“Bu iskeleyi inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, zamanı gelince limanın açılacağını belirterek, “Uzun yıllardır yapılan, sonra ara verilen bide bu iskelede talihsiz bir kaza sonucu, vatandaşlarımızı vefat etmişti. Onları da rahmetle anıyorum. Uzun bir aradan sonra kapalı olan bu limanda biz program yaptık. Bu bizim çok hoşumuza gitti vatandaşlarımızın da hoşuna gitti. Ama bilin ki bu gelecek sene daha da güzel, daha da farklı büyük etkinliklerle kutlanacaktır. Ama daha da büyük bir müjde vermek istiyorum. Bunu da zamanı gelince açıklayacağım. Bu iskeleyi inşallah hizmet süremizde vatandaşların hizmetine ve turizmine açılacaktır” dedi.

Öte yandan tekrardan açılması planlanan limanın etrafı korkuluklarla kapatılarak, olta balıkçılığı yapan vatandaşların hizmetine sunulması düşünülüyor.
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