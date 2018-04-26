TEKİRDAĞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:54

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün 2018 yılı için planladığı yatırımlar değerlendirildi.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü yatırımları değerlendirildi
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün 2018 yılı için planladığı yatırımlar değerlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları Şeref Çetin ve Neşat Erdoğan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ve şube müdürleri yer aldı.

Toplantıda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünün 2018 yılı için planladığı yatırımları değerlendirilirken, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.
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