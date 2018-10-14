Rafta başka kasada başka fiyat

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri. şikayet üzerine bir iş yerinde yaptıkları kontrolde satışa sunulan bir ürünün raf ve kasa fiyatının farklı olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri tespit edilen bu durum karşısında tutanak düzenledi.

Tekirdağ Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri. şikayet üzerine bir iş yerinde yaptıkları kontrolde satışa sunulan bir ürünün raf ve kasa fiyatının farklı olduğunu tespit etti. Zabıta ekipleri tespit edilen bu durum karşısında tutanak düzenledi.

Çorlu’da faaliyet gösteren bir iş yerinden alışveriş yapan müşteri satın almak istediği ürünün raftaki fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğunu fark edince durumu önce iş yeri çalışanlarına ardından iş yerinin yetkililerine bildirdi. Farklı fiyat uygulaması nedeniyle ürünü raf fiyatından satın almak isteyen müşteri bu talebine olumsuz yanıt alınca ürünün iadesini yaparak durumu Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçerek iş yerinde denetim yapan zabıta görevlileri tespit ettikleri durumu tutanak altına alarak kayıtlara geçirdi.

Kriz bahanesiyle fiyat arttıran fırsatçıların yanı sıra fiyatların ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasında farklılık olup olmadığını denetleyen Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşları dikkatli davranmaları ve fark ettikleri ihlalleri zabıta başta olmak üzere ilgili birimlere iletmeleri konusunda ikaz etti.