Rasim Yüksel yeniden aday olduğunu açıkladı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye başkanlığı için yeni dönemde de aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ergene İlçe Örgütü önünde düzenlediği açıklama öncesi alana eşi Ayten Yüksel ile ellerinde karanfillerle gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, alanda kendisini bekleyenlerle tek tek tokalaşarak karanfil verdi.

Parti binası önünde kurulan kürsüden Ergenelilere seslenen ve Ergene’nin bir kale olduğunu ifade eden Yüksel, “Bu kale Atatürkçülerin kalesidir. Bu kale, İsmet İnönücülerin kalesidir. Bu kale Ecevitçilerin kalesidir. Bu kale, cumhuriyetçilerin kalesidir. Bu kale, devrimcilerin kalesidir. Bu kale, vatanseverlerin kalesidir. Bu kale, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesidir. Bu kale, sizlerin kalesidir. Biz bu kaleyi, kimseye öyle, kolay kolay kaptırmayız. Herkes bunu, böyle bilsin” dedi

“Mütevazi olamayacağım”

"Biz göreve gelir gelmez, mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre, plan ve projelerimizi yaparak, çalışmalarımıza başladık" diyen Başkan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: “Marifet, iltifata tabidir derler. Yani yapılanı takdir etmek lazım gelir. Ben bu konuda mütevazi olamayacağım. Biz Ergene’de, bir ilçenin, 20 yılda yapamadığı hizmetleri, 4 yıl gibi, kısa bir sürede tamamladık. Biz, seçimden önce verdiğimiz sözlerimizin, fazlasını yaptık.”

“Belediye gelip bana derdini anlatamayan kimse olmamıştır”

Başkan Yüksel ayrıca, “Biz Ergene’yi, Ergeneliler ile birlikte yönettik ve yönetiyoruz. Halkımızın istekleri, bizim için, hep birinci planda oldu. Muhtarlarımız ile sürekli iletişim halinde olduk. Biz, iyi gününde de, kötü gününde de, halkımızın hep yanında olduk. Belediyemizin kapısı, halkımıza, hep açık oldu. Belediyeye gelip de benimle görüşemeyen, derdini anlatamayan, hiç kimse olmamıştır” diye konuştu.

“Meydanlarda izimiz mahallelerde hizmetimiz var”

"Hizmetlerimiz ortada, yapılanları hepiniz görüyorsunuz" diyen Başkan Yüksel, “Açılan tesisleri, çabalarımızı, hizmetlerimizi görüyorsunuz. Zaten meydanlarda izimiz, mahallelerde hizmetimiz olmasa, bu göreve tekrardan talip olmaya, yüzümüzde olmazdı. Biz yarış için değil hizmet için varız. Bu hizmetlerimizi yerine getirirken, en büyük desteği ve gücü, sizden aldık. Bizi bu göreve, sizler layık gördünüz. Bizlerde, bu onurlu görevi, layıkıyla yerine getirmek için, gece gündüz demeden, çalıştık ve çalışmaya da, devam edeceğiz. Ergene’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin en huzurlu, en renkli, en dost, en kardeş, en güzel karesini oluşturan, siz Ergeneliler hep beraber barış içinde, birlik içinde, sevgi ile birlikte büyümeye ve gelişmeye, devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yaşanabilir bir Ergene’yi inşa ettik”

Ergene’de, hizmetlerimiz ile fark ortaya koyduk diyen Başkan Yüksel, “Yaşanılabilir bir Ergene’yi, sizlerle, hep birlikte, el ele vererek inşa ettik. Birinci dönemimizi, çok güzel hizmetlerle, hayırlısıyla tamamlayacağız. 31 Mart 2019’da ikinci dönemimize girerken, sizlerle birlikte yeni bir sayfa açacağız. Ergene’de, hiçbir mahalleyi, birbirinden ayırmadan, insan ayrıştırmadan, daha yapacak çok projemiz var. İlçemize yönelik yeni projelerimizi, yeni hayallerimizi hayata geçireceğimiz, yeni dönemde de, bugüne kadar, Ergene’ye yaptıklarımıza güvenerek, sizlerin huzurundayım” dedi.

“Vatandaşına dert değil derman olan bir belediyecilik yaptık”

Başkan Yüksel konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Ergene belediye başkanınız, Rasim yüksel olarak ve Ergene’nin ilk belediye başkanı olarak, bana güvenenleri, utandırmadığıma, gecemi gündüzüme katarak, mesai gözetmeksizin, çok çalıştığıma, halkının hep içinde olan, onların iyi gününde de, kötü gününde de, hep yanında olan, bir başkan olduğuma, vatandaşına dert olan değil, derman olan, bir belediyecilik yaptığımıza, Ergenelinin hakkını, her zaman ve her şartta gözettiğimize, her zaman, partim ve CHP ilçe örgütüm ile güzel bir ilişki halinde, ve onların yanında olan, bir başkan olduğuma inanarak, önümüzdeki dönemde de, Ergene Belediyesi’nin, bu onurlu görevine, talip olduğumu, huzurlarınızda açıklıyorum.”