TEKİRDAĞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 14:39

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için imzalar atıldı

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Problem Çözme ve Kök Neden Analizi Eğitimi” verilecek.Teknik Destek Sözleşmesi...

Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için imzalar atıldı
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Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına “Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Problem Çözme ve Kök Neden Analizi Eğitimi” verilecek.

Teknik Destek Sözleşmesi Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinden Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez ile Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı’nın katılımlarıyla, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerin Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimlerinde aktif olarak görev yapan toplam 32 personele eğitim verilecek. Eğitimler, en az bir uzman tarafından 4 gün, iki grup şeklinde ve bir grupta 16 kişi olacak şekilde planlandı.
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