Saray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ne ziyaret ve inceleme

Tekirdağ Saray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde ziyaret ve inceleme programı gerçekleştirildi.

Tesisin idare binasında tesis ile ilgili tanıtım sunumunda konuşan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, "Saray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaatı henüz TESKİ kurulmamışken Saray Belediyesi tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapılan sözleşme sonrası başlamıştır. TESKİ’nin kurulmasıyla birlikte tüm su ve kanalizasyon işlerinin sorumluluğu TESKİ’ye devredilmiştir. Bu sebepten dolayı tesisin tamamlanması TESKİ tarafından sağlanmıştır. Tesis artık tamamen TESKİ’nin sorumluluğundandır. Saray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin finansmanı TESKİ tarafından sağlanmaktadır. Tesisimiz TESKİ’ye devrolmadan önce TESKİ personeli, tesisi tanımak için burada çalışmaya başladı. Daha inşaat aşamasında, elektronik ya da mekanik ekipmanlar montajlanarak test edilirken bizim personelimiz burada tesisin başındaydı. Şu anda tesisi çok rahat şekilde işletebiliyoruz. Saray ilçe merkezinin tüm evsel atık suyunu arıtıyoruz. TESKİ’nin yaptığı hizmetler ortadadır ve görünüyor. TESKİ kurulduğunda günde 5 bin metreküp atık su arıtılıyordu, şu anda ise bu rakam 192 bin metreküptür. TESKİ bugüne kadar 2 bin 45 kilometre altyapı yaptı. Saray ilçemizin içme suyu hatları tamamen yenilendi ve Saray halkı kaynak suyu içiyor. Bu çok güzel bir şey. Tekirdağ içme suyu kalitesinde resmi verilere göre ülke genelinde ilk sıralarda yer alıyor. TESKİ, Saray için çalışmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerimizin de altyapı problemlerini çözüyoruz. Katılımlarınız için teşekkürler. Tesisin yapılmasında öncü olan, çalışmaların başlatılmasını sağlayan Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Saray Belediyesi Meclis üyelerine ve tesisin yapılmasından emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

TESKİ Çevre Mühendisi Berker Elbeli, Saray İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve TESKİ’nin il genelindeki diğer arıtma tesisleri hakkında sunum yaptı. Sunumda, TESKİ’nin 7 adet biyolojik atık su arıtma tesisine ve 9 adet de ileri biyolojik atık su arıtma tesisine sahip olduğu ve bunlara ek olarak 2 adet doğal atık su arıtma tesisinin, 1 adet ön arıtmalı derin deniz deşarj tesisinin ve 4 adet de proje aşamasında atık su arıtma tesisinin olduğu ifade edildi. Saray’ın tamamının evsel atık suyunu arıtan tesisin, arıtma kapasitesinin 7 bin 166 metreküp/gün olduğu dile getirildi. Tamamen standartlara uygun bir şekilde arıtılan suyun doğaya deşarj edilerek, çevrenin korunmasında önemli rol oynadığı belirtildi. SCADA ile uzaktan yönetilerek de gereken tüm müdahalenin tesise yapılabildiği ifade edildi.

Konuşma ve sunumun ardından tüm katılımcılar tesisi gezerek bilgi aldı.

Tesis Tanıtım programına TESKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Saray Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Zeynel Yaşar Ocak, Saray Belediye Meclis Üyeleri, Arıtma Tesisi Daire Başkanı İmdat Demir, TESKİ Saray Şube Müdürü Faruk Şen, Lüleburgaz TEMA çevre gönüllüsü Hakan Dedeoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.