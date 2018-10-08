Sudanlı Müslümanlar yararına kermes

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, geliri Sudan’da yaşayan Müslümanlara bağışlanmak üzere düzenlenen kermes büyük destek gördü.AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen...

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, geliri Sudan’da yaşayan Müslümanlara bağışlanmak üzere düzenlenen kermes büyük destek gördü.

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kermes büyük ilgi gördü. “Sudanlı kardeşlerimiz için bir bardak su da sen ikram et” sloganıyla düzenlenen kermese ilçe sakinleri ile esnaflardan büyük destek gördü.

AK Parti Marmaraereğlisi İlçe Kadın Kolları Başkanı Meral Topçu, düzenlenen kermese İlçe Başkanı Mithat Soylu ile eski dönem Yeniçiftlik Belediye Başkanı Hikmet Ata’nın katkı sağladığını ifade ederek, “Allah’ın, Kur’an-ı Kerim’de bizlere ‘Müminler Ancak Kardeştirler’ (Hucurât Süresi) şeklinde bildirdiği yardımlaşmanın hayrından hareketle gerçekleştirdiğimiz kermesin gelirini, Sudanlı kardeşlerimizin yiyecek ve su ihtiyacını karşılamak üzere kullanacağız. Unutmayalım ki hepimiz kardeşiz. Aramızdaki mesafe, dil ve rengimiz kardeşliğimizi yaşatmaya ve pekiştirmeye engel değil” diye konuştu.