TEKİRDAĞ:
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16 Ekim 2018 Salı 09:15

Süleymanpaşa Belediyesi’nde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye personeline yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarına...

Süleymanpaşa Belediyesi'nde personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye personeline yönelik olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarına yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenledi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, tüm işçi, memur ve sözleşmeli personel eğitimden geçti.

İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Elif Mazlum tarafından verilen eğitimlerde meslek hastalıkları, mesleki hastalıklardan korunma yolları, ergonomi, sahada çalışma şartları, ilk yardım, psiko-sosyal ve biyolojik risk etmenleri ile hastalıklar konuları katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.
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