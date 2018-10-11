TEKİRDAĞ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 13:36

Süleymanpaşa Belediyesinin hedefi çevreci çocuklar

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamındaki etkinlikler bu yıl da yapılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesinin hedefi çevreci çocuklar
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Süleymanpaşa Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) kapsamındaki etkinlikler bu yıl da yapılmaya başlandı.

SUÇEP kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından gerçekleştirilen okul ziyaretleri ve çevre bilinci eğitimleri başladı. Eğitimlerin yanı sıra okullar düzeyinde atık toplama kampanyası başlatıldığı ve yıl sonunda en çok atık toplayan, geri dönüşüme en büyük katkıyı yapan okullara çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

Ayrıca yine proje kapsamında verilen eğitimlerin sonunda Süleymanpaşa Belediyesinin öncülük ettiği Plastik Torbaya Hayır kampanyasının tanıtımının yapıldığı ve öğrencilere bez torba dağıtılarak doğa dostu torba kullanımının özendirildiği ifade edildi.
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