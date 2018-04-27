Süleymanpaşa’da ücretsiz internet hizmeti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Cumhuriyet ve Gölbaşı Gençlik Parklarının ardından Süleymanpaşa sahil dolgu alanda da ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında vatandaşlar, Süleymanpaşa Barış ve Özgürlük Parkı’ndan Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübüne kadar uzanan bölümde wifi hizmetinden faydalanabiliyor. Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanacağı ‘Büyükşehir Wifi’ hizmeti, 165 bin metrekare Süleymanpaşa sahil dolgu alanında, 160 bin metrekare Cumhuriyet Parkında ve 125 bin metrekare Gölbaşı Parkının tamamında olmak üzere toplamda 450 bin metrekare kapsama alanı ile Trakya’nın en büyüğü olma özelliği taşıyor.

Proje alt yapıları tamamen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan hizmetin yönetimi ise tamamen Bilgi Teknolojileri Şubesi tarafından sağlanıyor.