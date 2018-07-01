Süt üreticilerine destekler devam ediyor

Tekirdağ İl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Trakya Bölgesi’nde yetiştiricilerin üretmiş oldukları süt numunesi analizi yapılmasına devam ediyor.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun yaptığı açıklamada, birliğe ait çiğ süt analiz laboratuvarında 2017 yılında Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerindeki yetiştiricilerin talepleri doğrultusunda 33 bin adet süt numunesi analizi yaptıklarını ve bu analizlerde her bir ineğin sütünün ayrı ayrı somatik hücre, yağ ve protein değerlerinin ölçüldüğünü belirtti.

Yapılan analizlerin sonuçları Trakya Bölgesi’nde yetiştiricilerin üretmiş oldukları sütün kalitesini, hayvan sağlığı, bakım ve beslenmesi hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu analizler sonucunda süt değerleri uygun kriterlerde olan hayvancılık işletmelerinde 2017 yılı boyunca satışını gerçekleştirip, sütün tamamına ödenen çiğ süt desteğine ek olarak her bir litre için 2 kuruş ilave süt analiz desteği verildi. 2017 yılında yapılan çiğ süt analizleri sonucunda bakanlık tarafından yetiştiricilere Tekirdağ’da bir milyon lira ve toplamda 3 milyon lira Trakya Bölgesi’ne çiğ süt kalite ilave desteği almayı hak etmiş ve bu analiz testi bedelleri 29 Haziran günü mesai bitiminden sonra yetiştiricilerin Ziraat Bankası hesaplarına bakanlık tarafından yatırıldı.

Durgun, 2018 yılında da birliğin çiğ süt analiz faaliyetleri devam edecek olup, tüm yetiştiricilerin bu yıl da çiğ süt analiz desteklemesinden yararlanabileceğini bildirdi.