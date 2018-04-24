TEKİRDAĞ:
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24 Nisan 2018 Salı 14:20

TAG temel eğitimleri sona erdi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) projesinin temel eğitimleri sona erdi.

TAG temel eğitimleri sona erdi
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Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) projesinin temel eğitimleri sona erdi.

AFAD Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) projesinin temel eğitimleri sona erdi.

16-22 Nisan 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde AFAD gönüllülerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tekirdağ’ın Afetselliği" ile "Temel Yangın Bilgisi", Tekirdağ AFAD tarafından "Temel Afet Bilinci", İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Temel İlk Yardım Bilgisi” ve TRAC tarafından “Telsiz Kullanım Bilgisi” konularında eğitim verildi.

Afet konteynerlerinde bulunan kurtarma malzemeleri uygulamalı olarak tanıtılıp eğitimler sonucunda başarılı olan gönüllülere sertifika verilecek.
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