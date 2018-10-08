TEKİRDAĞ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:41

Tanıtım günleri onları 81 ili gezdirdi

Kastamonu Tanıtım Günleri “Etli Ekmek Festivali” kapsamında Türkiye’nin farklı yörelerine ait lezzetler Tekirdağ’da buluştu. Tanıtım günlerine katılan farklı bölgelerdeki esnaflar bu sayede Türkiye’deki 81 ili geziyor.Kastamonu Tanıtım...

Tanıtım günleri onları 81 ili gezdirdi
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Kastamonu Tanıtım Günleri “Etli Ekmek Festivali” kapsamında Türkiye’nin farklı yörelerine ait lezzetler Tekirdağ’da buluştu. Tanıtım günlerine katılan farklı bölgelerdeki esnaflar bu sayede Türkiye’deki 81 ili geziyor.

Kastamonu Tanıtım Günleri “Etli Ekmek Festivali” kapsamında Tekirdağ Sahil alanda çok sayıda çadır kuruldu. Çadırda Türkiye’nin farklı yörelerine ait lezzetler Tekirdağlı vatandaşların beğenisine sunuldu. Kastamonu tanıtım günleri kapsamında yöresel lezzetleri Türkiye’ye tanıtan esnaflar bu sayede Türkiye’deki 81 ili geziyor.

“Ben Isparta’dan geliyorum Isparta güllerinin bayisiyim” diyen çadır esnaflarından Mustafa Tahir Şeker, “Normalde Ege Bölgesi bayisiyim ama buraya misafir olarak geldim. Kastamonu gönderilen güzel bir hafta geçirdik. Nasipse bu akşam bütün program buradan da Lüleburgaz’a geçeceğiz ekip olarak. Allah izin verirse böyle turlarımıza devam edeceğiz. Trakya’yı seviyoruz. Trakya insanı güzel sağ olsunlar alışverişinizde güzel geçti ürünlerimizin yüzde 90 dokuzu doğaldır gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 7 yaşından 70 yaşına kadar 81 ilin herhalde 81’ini gezdik. Siirt, Van, Mardin, Nevşehir, Manisa, Balıkesir, Isparta, İstanbul ve Tekirdağ’a geldik. Edirne’ye gidemedik nasipse yolumuzun üzerinde Edirne’de var Lüleburgaz ve Çorlu’ya gideceğiz buradan” dedi.

Tanıtım Günleri kapsamından kurulan çadırlarda lokum şekerleme türü satan Hayrettin Kaydur, “Afyon ürünlerini getirdik tatlılarımız var, lokumlarımız var onları satışlarını yapıyoruz. Gezmediğimiz yer kalmamıştır. Bütün illeri gezdik İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Çorlu, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep, Erzurum gibi bütün doğu ve batı illeri her yeri geziyoruz” diye konuştu.
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