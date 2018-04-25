TEKİRDAĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:44

Tekirdağ Afet Gönüllüleri Projesi Eğitimleri tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti paydaşlığında, afet ve acil durumlara karşı farkındalık sağlamak ve gönüllülük bilincini...

Tekirdağ Afet Gönüllüleri Projesi Eğitimleri tamamlandı
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti paydaşlığında, afet ve acil durumlara karşı farkındalık sağlamak ve gönüllülük bilincini oluşturmak amacıyla Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) projesi hayata geçirildi.

Pilot bölge olarak Süleymanpaşa ilçesinde başlatılan TAG projesine, paydaş kurumlar ve mahalle muhtarlarıyla yapılan planlama toplantıları ile başlandı. Mahalle muhtarlarının öncülüğünde, her mahalleden 10 kişilik gönüllü bireyler tespit edilerek, hafta içi ve hafta sonuna özel guruplar halinde eğitim programı hazırlandı.

16-22 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere Tekirdağ’ın afetselliği, temel afet bilinci, temel ilkyardım, temel yangın bilgisi ve temel telsiz kullanım bilgisi eğitimleri verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllülere sertifika töreni düzenlenerek, Tekirdağ Afet Gönüllüsü kimlikleri verilecek.
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