Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Çanakkale Şehitliği açıklaması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale’de, 57. Alay Şehitliği’nde isimleri yazılı olan Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin kaldırıldığı iddiaları üzerine basın toplantısı düzenledi. Başkan Kadir Albayrak, duruma tepki göstererek, “Şehitlerimizin isimlerinin unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Çanakkale Kara Harekatı’nın 103. Yıl dönümünde Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ve yürüyüş komitesi üyeleri ile basın mensupları yer aldı.

“Şehitlerimizin isimlerinin unutturulmasına müsaade etmeyeceğiz”

Toplantıda Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Albayrak, “Bugün 25 Nisan 2018. Çanakkale Zaferindeki Kara Harekatı’nın 103’üncü yılı. O yüzden basın açıklamamızı bugün yapmak istedik. 57. Alay’ın büyük kayıplar vererek göstermiş olduğu büyük kahramanlık, Çanakkale’nin ruhunu oluşturmuştur. Ancak ne yazık ki bu ruha saygısızlık yapılmıştır. Çanakkale, Tekirdağ’dan başlar demiştik. Buradan çıkan askerler, komutanlar 19. Fırka ve 57. Alay ile büyük kahramanlıklar göstermişlerdir. Bu gurur Tekirdağ’ın ve tüm Türkiye’nindir. Her sene büyük coşkuyla kutladığımız, gururla döndüğümüz etkinlikten bu yıl büyük üzüntüyle döndük. Orada, Çanakkale Şehitliğinde, Atatürk’ün sözleri ile birlikte maalesef Tekirdağlı şehitlerimizin isimleri de kaldırılmıştır. Bu bizi oldukça üzdü ve öfkelendirdi. Şehitler üzerinden siyaset malzemesi olmaz. Bu, bizim en hassas olduğumuz konu. Tarihten günümüze tüm şehitlerin siyasete karıştırılmasına karşıyız. Tüm şehitlerimiz kalbimizdedir ve bizim için kutsaldırlar. Asla ve asla şehit üzerinden kimse siyaset yapmasın. Ortak duygularımız üzerinden siyaset yapılmaya kalkılmasın. Dinimiz, vatanımız, milliyetçiliğimiz, bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk, bunlar Türk milletinin ortak paydalarıdır. Bunların siyasete karıştırılması ahlaki ve etik değildir. Çanakkale’de Tekirdağlı şehitlerimizle birlikte Atatürk’ün sözleri de silindi. Bunun izahı yok. Neden bunu yaptılar? Anlam vermek güç. Biz, bu isimlerin unutturulmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

"Bu isimlerin kaldırılması Tekirdağlıları gücendirdi"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka da Çanakkale Zaferinde Tekirdağ’ın çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizler tarihçi değiliz. Tarih konusunda ahkâm da kesecek değiliz. Ancak bir gerçek var. Çanakkale Zaferinin doğum yeri Tekirdağ’dır. Tekirdağ’ın itibarına sessiz kalamayacağımız için bu basın toplantısını düzenliyoruz. Toplantı tarihi olarak da Çanakkale Kara Harekâtı’nın yıl dönümünü seçtik. Biliyorsunuz, bu tarih 57. Alay’ın da tarih sahnesine çıktığı tarihtir. Yine bu tarih, Atatürk’ün kendi inisiyatifiyle riskleri göze alarak 57. Alay’ı Arıburnu’na sevk ettiği tarihtir. Ardından da Atatürk Arıburnu Cephesinin komutanı olmuştur. Çanakkale Kara Savaşı’nın simgesi haline gelen ve savaşın kaderini değiştiren 57. Alay, Atatürk tarafından 1 Şubat 1915 tarihinde Tekirdağ’da kuruldu, sancağını Tekirdağ’da aldı ve eğitimlerini burada aldı. Onun için Türkiye’nin önsözü olarak nitelendirilen Çanakkale’nin önsözü 57. Alay’dır. 57. Alay’ın da önsözü Tekirdağ ve Tekirdağlılardır. Neden Atatürk’ü ve Tekirdağ’ı itibarsızlaştırıyorlar? Bundaki amaç ne? Şimdiye kadar Çanakkale’deki, 57. Alay’daki şehitliğimiz üzerinde sembolik taşlar vardı ve bu sembolik taşlarda Tekirdağlı şehitlerin isimleri yazmaktaydı. Bu isimler nedensiz bir şekilde, hiçbir açıklama yapmadan kaldırıldı. Bizim tüm şehitlerimize saygı ve sevgimiz sonsuz. Onların isimleri neden yazılıyor gibi bir düşüncede değiliz. Tekirdağ’ın şehitlerinin ismi neden kaldırılıyor? Hem de hiçbir sebep yokken. Biz bunu merak ediyoruz. Sadece Tekirdağlı şehitlerimizin isimleri kaldırılmadı. Bunun yanında Atatürk’ün sözleri de kaldırıldı. Hem Tekirdağ hem de Atatürk itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Bu isimlerin kaldırılması Tekirdağlıları gücendirdi. Buna üzülmeyen hiçbir Tekirdağlı olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Faik Öztrak da duyarlı davranarak Meclis’e soru önergesi sundu. Kendisine de bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Biz diyoruz ki, bu isimleri unutturmaya kimsenin gücü yetmeyecek.”

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ise Tekirdağlı şehitlerin isimlerinin şehitlikten kaldırılmasına tepki göstererek bu konudaki tepkileri her platformda dile getireceklerini ifade etti. Toplantı, basın mensuplarının sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.