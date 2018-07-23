TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:47

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ilk yardım eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk yardım eğitimi düzenlendi.İki Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi’nde düzenlenen ve 17 mahallede daha düzenlenecek olan eğitime çok sayıda vatandaş...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ilk yardım eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk yardım eğitimi düzenlendi.

İki Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi’nde düzenlenen ve 17 mahallede daha düzenlenecek olan eğitime çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Dr. İpek Elif Atayman’ın da katıldığı eğitimde konuşan

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulalı 4 sene 3 ay oldu. Kurucu Belediye Başkanı olarak bugüne kadar birçok çalışmamız oldu. Alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiğimiz ilk dönemlerin ardından artık sosyal ve kültürel faaliyetlere de başladık. 17 mahallemizde bu eğitimleri vereceğiz. Hepimizin başına gelebilecek durumlar için ilk yardım eğitimi almak hayat kurtarıcı olacaktır. İlk yardıma ihtiyaç duymayacağımız günler temennisi ile güzel sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Ardından Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgiler verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku