Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için ’Sağlıkta Şiddete Hayır’ sloganı ile gerçekleştirilen eyleme katılarak sağlık çalışanları ve doktorlara destek verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için ’Sağlıkta Şiddete Hayır’ sloganı ile gerçekleştirilen eyleme katılarak sağlık çalışanları ve doktorlara destek verdi.

Tekirdağ Tabip Odası tarafından Süleymanpaşa’daki Tekira AVM önünde gerçekleşen eyleme Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, doktorlar, sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ’nin daire başkanları ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

’Sağlıkta Şiddete Hayır’ eyleminde açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, "Türkiye’de şiddet olaylarının hala gündeme gelmesi hepimizi derinden yaralıyor. Sağlık çalışanları, eğitimlerinde ciddi bir emek harcadıktan sonra her şartta sağlık dağıtacağı üzerine yemin ediyor. Hükümetten istediğimiz gerekli yasanın bir an önce çıkarılması. Bu konuda tüm sağlık personelinin yanındayız" dedi.