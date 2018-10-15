TEKİRDAĞ:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 09:46

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne SODEM’den proje ödülü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Evde Temizlik Hizmeti" projesi ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ödüle layık görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne SODEM'den proje ödülü
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Evde Temizlik Hizmeti" projesi ile Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ödüle layık görüldü.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde düzenlenen SODEM Ödül Törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda CHP’li belediye başkanı katıldı.

Törende, SODEM Seçici Kurulu tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda farklı alanlardaki projeleriyle ödüle layık görülen belediyeler açıklandı.

SODEM Yerel Yönetim Ödülleri kapsamında belediye projeleri; "Kentsel Gelişim", "Sosyal Projeler ve İstihdam", "Çevre, Sağlık, Sokak Hayvanları", "Kültür-Sanat, Turizm, Bilim-Tarih", "Tarım", "Demokratik Katılım ve Yönetişim", "Çocuk, Eğitim, Gençlik ve Spor" başlıkları altında değerlendirildi.

Sosyal belediyeciliğin başarılı örneklerini ortaya koyan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Evde Temizlik Hizmeti projesi ile sosyal projeler alanında ödüle layık görüldü. SODEM ödülünü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Kadir Albayrak teslim aldı.
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