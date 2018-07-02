TEKİRDAĞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23

Tekirdağ, Ihlamur Şenliği’ne 10’uncu kez ev sahipliği yaptı

Tekirdağ’da kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen Beyoğlu Ihlamur Şenliği’nin 10’uncusu bu yıl 1 Temmuz’da gerçekleşti.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Şarköy Belediyesi,...

Tekirdağ, Ihlamur Şenliği'ne 10'uncu kez ev sahipliği yaptı
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Tekirdağ’da kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen Beyoğlu Ihlamur Şenliği’nin 10’uncusu bu yıl 1 Temmuz’da gerçekleşti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Şarköy Belediyesi, Beyoğlu Köyü Dayanışma ve Hizmet Derneği, Beyoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Beyoğlu Muhtarlığı’nın da destek verdiği 10. Beyoğlu Ihlamur Şenliği’ne İstanbul’dan çok sayıda konuk katıldı.

Şenlikte odun dışı orman ürünleri hakkında konuşma yapan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ayhan Ercan, katılımcılara ıhlamur bitkisinin kurutma, saklama ve pazarlama yöntemlerinden bahsederek ıhlamurun sadece çay olarak tüketilmesinde sınırlı kalınmayıp farklı şekillerde ürün elde edilebileceğini belirtti. Ayhan Ercan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konuşmasının bitiminde katılımcılara kendi üretimi olan ıhlamur reçelini ikram etti ve Doğal Süper Gıdalar isimli kitabını imzaladı.

Halk oyunları gösterisi ve Ihlamur Ağası seçimi ile renklenen 10. Beyoğlu Ihlamur Şenliği; kazanda kaynatılan ıhlamurun ikramı ve Mustafa Ozan ile Beytullah Arabacı konserinin ardından son buldu.
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