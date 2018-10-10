TEKİRDAĞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:45

Tekirdağ, İklim ve Gıda Paneline ev sahipliği yapacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla günümüzde büyük önem arz eden gıda üretimi, tüketimi, güvenliği ve israfı ile açlık konularına dikkat çekmek amacıyla ‘İklim ve Gıda’ konulu panel düzenliyor.Namık...

Tekirdağ, İklim ve Gıda Paneline ev sahipliği yapacak
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla günümüzde büyük önem arz eden gıda üretimi, tüketimi, güvenliği ve israfı ile açlık konularına dikkat çekmek amacıyla ‘İklim ve Gıda’ konulu panel düzenliyor.

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu’nun başkanlığında gerçekleşecek olan ve Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilal Bilgin ve Prof. Dr. Fatih Konukçu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Daire Başkanı Zir. Yük. Müh. Hacı Aslan’ın konuşmacı olarak yer alacağı panelde; sağlıklı gıda, sağlıklı beslenme ve yanlış algılar, iklim değişimi sürecinde arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvencesi, açlığın sebepleri ve Türkiye ile dünyadaki durumu, iklim değişikliklerinin gıda üretimindeki etkileri konuları tartışılacak.

"Amacımız iklimin gıda üzerindeki etkilerini görünür kılmak"

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak dünyadaki iklim değişikliği sebebiyle gıdanın sağlıklı üretimi ve ulaşımında büyük sorun yaşandığını belirterek "Bu durumu düzeltmek hem kurum hem de vatandaşlar olarak hepimizin görevidir. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında yürüttüğümüz çalışmalarda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde düzenleyeceğimiz İklim ve Gıda panelinde iklim değişikliklerinin gıda üretimindeki etkilerinin daha da görünür olmasını amaçlıyoruz. Ben bu önemli panele tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

Dünya Gıda Günü 1945’ten bu yana kutlanıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde; gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak bugün de büyük önem arz eden açlık ve gıda israfı konularına dikkat çekilmeye çalışılıyor. Dünya Gıda Günü’nde; dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, gıdaların üretimi-tüketimi ve satış noktalarındaki hijyen ve sanitasyon etkinliğinin sağlanması ile yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi amaçlanıyor.
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