Tekirdağ, iklim ve gıda paneline ev sahipliği yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, günümüzde büyük önem arz eden gıda üretimi, tüketimi, güvenliği ve israfı ile açlık konularına dikkat çekmek amacıyla İklim ve Gıda konulu panel düzenledi.Süleymanpaşa...

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla, günümüzde büyük önem arz eden gıda üretimi, tüketimi, güvenliği ve israfı ile açlık konularına dikkat çekmek amacıyla İklim ve Gıda konulu panel düzenledi.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi Tarım Komisyon Üyeleri ve NKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.

İklim ve Gıda Paneli’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, "16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir araya geldik. Bilindiği gibi dünya genelinde açlık sürekli artıyor. Günümüz itibariyle açlık çeken 1 milyar insan var. Dünya nüfusunun 7 milyar olduğu göz önünde bulundurulduğunda her 7 kişiden 1’inin aç olduğu ortaya çıkıyor. Açlık tüm insanların ortak bir sorunudur. Açlığın temel nedenlerinden biri de israftır. Açlıkla mücadelenin en önemli yollarından biri israfın önüne geçilmesidir. Yardımlaşmak insan olmanın bir gereğidir. Ne yazık ki, dünyanın bazı kesimlerinde insanlar açlık yaşarken, bazı kesimlerinde ise obezite sorunu yaşanıyor. Tüm bu sorunların çözümü, tüm insanlığın ortak mücadelesini gerektiriyor" dedi.

"Gıda sorunu konusunda herkesin bir şey yapması gerek"

Hacı Aslan’ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "16 Ekim tüm dünyada gıda günü olarak kutlanıyor. 2018 yılının sloganı ise; Sıfır Açlık. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in, ’komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diye çok güzel bir sözü var. Gıda konusunda herkesin bir şey yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gıda üretimi ve iklim değişikliği konuları tartışıldı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bilal Bilgin ve Prof. Dr. Fatih Konukçu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Daire Başkanı Hacı Aslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde; sağlıklı gıda, sağlıklı beslenme ve yanlış algılar, iklim değişimi sürecinde arazi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve gıda güvencesi, açlığın sebepleri ve Türkiye ile dünyadaki durumu, iklim değişikliklerinin gıda üretimindeki etkileri konuları tartışıldı. İklim ve Gıda paneli, yapılan konuşmaların ardından katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.