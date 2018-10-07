Tekirdağ Yetiştirme Yurdu Geleneksel Pilav Günü’nde çocuklar büyüklerle bir araya geldi

Tekirdağ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Tekirdağ Yetiştirme Yurdu Geleneksel Pilav Günü düzenlendi. Etkinliği başlatan Hüseyin Gülsen, cebinde taşıdığı arkadaşlarının fotoğrafını gösterip, fotoğraftaki herkesin hayatını kaybettiğini belirtti.

Tekirdağ Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce bu yıl 7’ncisi düzenlenen Tekirdağ Yetiştirme Yurdu Geleneksel Pilav Günü’nde bu etkinliğin kurucusu olan Hüseyin Gülsen, cebinde taşıdığı arkadaşlarının fotoğraflarıyla etkinliğe katıldı. Gülsen, bir kare fotoğrafı orada bulunanlara gösterip, “Bu fotoğraftaki herkes öldü” dedi. İlk başta İstanbul’da öğretmen evlerinde toplanarak başladıklarını belirten ve Galatasaray Pilav Günü aklına geldikten sonra bu ekinliği düzenlemeye başladığını söyleyen Gülsen, “7 senedir pilav günü düzenliyorum. İşte böyle bir hasret gideriyoruz, Antalya’dan, Kütahya’dan katılan arkadaşlarımız var. Çok hoş oluyor, arada vefat edenler gelmeyenler var, onların bazılarının selamı var. İlk pilav gününde 66 kişi toplandık, şu anda daha fazlayız. Bir öğretmenimiz vardı, İstanbul Küçükyalı’da onun evine gidip 5-6 arkadaş çay içiyorduk. 6 ay sonra tekrar toplayıp başka arkadaşlarla gidiyorduk ama hepsi yurt çocuğuydu, oraya gidip çay içiyorduk. Öğretmenimiz de ölünce ‘ne yapalım ne yapalım’ dedik Galatasaray Pilav Günü aklıma geldi. Oradan yola çıktım buranın müdürüne geldim, müsaade istedim ve pilav gününe başladık. Bu sene 7’ncisi, şu an arkadaşlarımızın bazıları küçük evlatlarımıza ders veriyorlar. ‘Biz de burada büyüdük, hayat bu şekilde diye’ anlatmaya çalışıyorlar. Zaten benim amacım da bu” dedi.

“Bu sevgi ve saygı hepimizin arasında var”

Etkinliğe katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ortaokuldayken buraya geldiğini belirterek, “Tabii 50 yıldır görmediğim sevgili Yusuf Parmaksız arkadaşımı gördüm. Devamlı beraber olduğum Mehmet Bey var. Yani birçok arkadaşlarımı gördüm, geçmişini çok iyi biliyorum buranın. Şu bir gerçek ki 66 yıldır burası hizmette. Ben de ortaokuldayken Mehmet Bey, Yusuf Bey burada olduğu zamanlarda sık sık buraya ders çalışmaya gelirdim. Geçmişi az önce böyle bir konuştuk, yorumladık ama demin Yusuf’un hanımı bir şey söyledi. Bu söz çok önemli, ‘bir daha dünyaya gelsem yine onunla evlenirim.’ Kendisini kutluyorum. Hepimizde hanımlara karşı, hanımefendilere karşı büyük bir sevgi ve saygı var. Bu sevgi ve saygı hepimizin arasında var. Ben de bu güzel grubun içerisinde bir araya gelmiş, birbirini özlemiş, birbirine sarmaş dolaş olmuş, bu güzel grubun içerisinde bugün birlikte olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyorum” açıklamasını yaptı.

“Devletimiz artık çok büyük bir devlet”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz da ülkenin çok geliştiğini, çocukların da rahat ettiğini vurgulayarak, “1952 yılından itibaren bu mevcut binamızda erkek yetiştirme yurdu olarak burası kullanılmış, bu tarihten itibaren devlet koruması altındaki çocuklarımız yurtta kalmışlar. Burada yetişen çocuklarımız bugün artık 70’li yaşların üzerindeler. Her sene bir defa burada buluşmaları gerçekleştiriyor, bu sene 7’ncisini düzenliyoruz. Bu kapsamda şu anda halihazırda artık bu yurt modeli yok. Daha çok çocuk evlerinde çocuklarımız kalıyor, eski yurtta kalan çocuklarımızla bugün 70’li yaşlarında olan dedelik yaşına gelmiş amcalarımız, büyüklerimiz ile beraber şu anda burada evlerde kalan çocuklarımız birlikte etkinlik yapıyor. Bir tecrübe paylaşım ortamında geçmiş yıllarda kalan çocuklarımız bugünkü yeni kuşaklara bulundukları durumun kıymetini anlamaları açısından çok önemli. Devletimiz artık çok büyük bir devlet, sosyal politika anlamında çok ileri derecede. Gelişmiş ülkelerden daha gelişmiş bir ülke olduğunu bilmek gerekiyor. Eskiden yaşadıklarını, karşılaştıkları güçlükleri bugün çocuklarımız güçlü devletimiz sayesinde inan ki yaşamıyorlar. Bugün eski 80-90 kişinin yaşadığı yurtlardan çok ayrı, beş altı kişinin kaldığı çocuk evi modellerimize geçti. Çocuklarımız burada devlet garantisi ile 2 yıl burada kalmak kaydıyla iş sahibi oluyorlar. Yine biz bunları yaşama hazırlıyoruz. Eski çocuklarımızla yeni çocuklarımız bir araya geldikleri zaman eski hatıraları canlanıyor, yad ediliyor” dedi.

Etkinliğe yurtta kalan öğrenciler ve eski yurt öğrencilerinin yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Hüseyin Uzunlar ve çok sayıda davetli katıldı.