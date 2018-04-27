Tekirdağ’a 26 milyon liralık dört yeni tesis

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 28 Nisan Cumartesi günü Tekirdağ’da düzenlenecek olan 26 milyon lira yatırım bedelli 4 yatırım ve eserin temel atma törenine katılacak.Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ programı...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 28 Nisan Cumartesi günü Tekirdağ’da düzenlenecek olan 26 milyon lira yatırım bedelli 4 yatırım ve eserin temel atma törenine katılacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tekirdağ programı kapsamında ilde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 2, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 1 ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek 1 tesisin temelini atacak.

Bakan Eroğlu, Cumartesi günü Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenecek toplu temel atma merasiminde DSİ tarafından inşa edilecek Merkez Hüsünlü Göleti ile Malkara Çimendere-1 Göleti ve Sulaması’nın temelini atacak.

Bakan Eroğlu, aynı merasimde DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Kartaltepe Tabiat Parkı Altyapı ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Enerji Nakil Hattı İşi ile OGM tarafından yapılacak ağaçlandırma ve ormancılık projelerinin de temelini atacak.

Ayrıca Tekirdağ’da düzenlenecek merasimde 10 aileye gelir getirici tür, 10 aileye de ORKÖY sertifikası verecek olan Bakan Eroğlu, ceviz, badem, ıhlamur, servi ve dut fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin 500 adet fidanı da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.