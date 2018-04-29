TEKİRDAĞ:
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29 Nisan 2018 Pazar 12:26

Tekirdağ’da aranan 17 kişi yakalandı

Tekirdağ’da aranan kişilerin yakalanması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da aranan 17 kişi yakalandı
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Tekirdağ’da aranan kişilerin yakalanması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamada 17 kişi yakalandı.

Tekirdağ Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimler kapsamında il genelinde asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması yapıldı. 61 ayrı adreste yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanarak, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Çocuk ve gençlerin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması ve güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması adına il genelinde eş zamanlı olarak 156 personel ve 52 ekiple yapılan denetimlerde 165 okul çevresi kontrol edildi. Denetlenen 242 işletmeden 3 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Bin 32 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, 82 araç denetime tabi tutuldu, 3 okul servisi ve 2 araca trafik yönünden işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Güvenliğinin sağlanması adına yapılan denetim ve uygulamalar aralıksız devam edecektir” denildi.
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