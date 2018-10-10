TEKİRDAĞ:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:31

Tekirdağ’da aşı programı başladı

Tekirdağ’da “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında aşı programı başladı.

Tekirdağ'da aşı programı başladı
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Tekirdağ’da “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında aşı programı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağılık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği Protokolü” kapsamında aşı programının ilki Süleymapaşa 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Özel İdare Ortaokulunda başladı. Protokol kapsamında Tekirdağ’da 1. sınıfta öğrenim gören toplam 16 bin 75 öğrenciye DaBT - İPA (dörtlü karma) ve KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak), 8. sınıfta öğrenim gören toplam 13 bin 609 öğrenciye Td (difteri, tetanoz) aşışı yapılması planlandı.

Programa Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yaşar Eker katıldı.
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