TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:53

Tekirdağ’da hayırseverler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.Son olarak Altınova Mahallesi’nde yaşayan bir hayırsever vatandaş, kullanmadığı bir koltuk takımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak...

Tekirdağ'da hayırseverler ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi, yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak Altınova Mahallesi’nde yaşayan bir hayırsever vatandaş, kullanmadığı bir koltuk takımını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bağışladı. Bağışlanan eşyalar, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayırsever vatandaşın evinden alınarak Gündoğdu Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, her iki tarafı birbiri ile buluşturan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Dost Eli Mağazası aracılığıyla kullanmadıkları giysi, ev eşyası gibi her türlü eşyayı bağışlayabilecekleri, bu eşyaların en kısa sürede temizlenip yenilenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku