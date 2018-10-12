TEKİRDAĞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 09:25

Tekirdağ’da iş dünyasından enflasyonla topyekûn mücadele

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, "Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Tekirdağ'da iş dünyasından enflasyonla topyekûn mücadele
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Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ programını desteklediklerini belirterek, "Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyondur. Seferberlik ruhuyla başlatılan güçlü mücadelenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan enflasyonla mücadele programına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Günay, "Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek gerçekçi hedefler ortaya koyduğunu belirten Cengiz Günay, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın önündeki en büyük engellerin başında fiyat istikrarsızlığı bulunuyor. Bu kapsamda enflasyon sepetindeki ürünlere uygulanacak yüzde 10’luk indirimler oldukça önemli. Bununla birlikte firmalarımızın üretim maliyetlerini düşüren ve işletmelerimize finansmana erişim kolaylığı sağlayan uygulamalar da piyasalara moral ve motivasyon aşılamıştır. Topyekûn mücadele gerektiren enflasyon programına Tekirdağ iş dünyamızın da gerçekleştirecekleri indirimlerle en yüksek düzeyde katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum."
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