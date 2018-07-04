TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:40

Tekirdağ’da kadınlar sahaya indi

Tekirdağ’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının ücretsiz ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ başladı.

Tekirdağ'da kadınlar sahaya indi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tekirdağ’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının ücretsiz ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ başladı.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okullarının ücretsiz ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ başladı. 13 Kasım Sentetik Futbol Sahasında düzenlenen ’Bayan Futbol Yaz Okulu’ çalışmaları alanında uzman antrenör Bekir Ali Eren eğitmenliğinde Salı ve Perşembe günleri saat 18.00-19.30 saatleri arasında devam ediyor.

Kadın futbolunun bilinirliğinin daha fazla artırılması, kulüp alt yapısına oyuncu havuzu oluşturulması ve 10-16 yaşları arasındaki kadın futbol yıldız adaylarının bu yaz okuluna beklenildiği belirtildi. Öte yandan kayıtların sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku