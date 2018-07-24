TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 12:54

Tekirdağ’da nostalji rüzgarı esiyor

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri nostalji rüzgarı estirmeye devam ediyor.Bu yıl çocuk sineması ile de sinemaseverlerin karşısına çıkan Süleymanpaşa...

Tekirdağ'da nostalji rüzgarı esiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri nostalji rüzgarı estirmeye devam ediyor.

Bu yıl çocuk sineması ile de sinemaseverlerin karşısına çıkan Süleymanpaşa Belediyesi, sahil dolgu alandaki gösterimlerin yanı sıra Süleymanpaşa Çocuk Kulübü Bahçesi’nde de çocuklar için çalışıyor. Cuma akşamı gerçekleşen gösterimde çocuklar için Pepee’yi Açık Hava Sineması’nda sinemaseverlerle buluşturan Süleymanpaşa Belediyesi, cumartesi günü ise sahil dolgu alanında Mandıra Filozufu’nu yayınlayarak onlarca Süleymanpaşalının bir arada keyifli anlar geçirmesini sağladı.

Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek gösterimlerle Açık Hava Sinema Günleri’ne devam edecek olan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin film gösterimleri şu şekilde devam edecek:

27 Temmuz Cuma saat 20.30 Sihirli Müze, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 28 Temmuz Cumartesi saat 21.00 Ayla, Sahil Dolgu Alanı, 4 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Adile Teyze, Sahil Dolgu Alanı, 10 Ağustos Cuma saat 20.30 Şirinler, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü, 11 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Çiçek Abbas, Sahil Dolgu Alanı, 18 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Leblebi Tozu, Sahil Dolgu Alanı, 25 Ağustos Cumartesi saat 21.00 Son Mektup, Sahil Dolgu Alanı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku