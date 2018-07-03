Tekirdağ’da Nükleer Tıp Ünitesi hizmete açıldı

Tekirdağ ve çevre illerdeki hastalara hizmet verecek olan ‘Nükleer Tıp Ünitesi’ düzenlenen programla Tekirdağ Devlet Hastanesinde hizmete açıldı.

Ünitenin açılış programında ünitedeki çalışanları ve hizmet alan vatandaşları ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Nükleer Tıp Ünitesinin Tekirdağ’a hayırlı olmasını temenni etti.

Nükleer Tıp Ünitesiyle ilgili açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir "Nükleer Tıp birçok hastalığın tanısında giderek önem kazanmakta, ayrıca tedavide de yükselen bir değer olarak ortaya çıkmaktadır. Tekirdağ Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesi modern bir gama kamera ve ayaktan radyoaktif iyot tedavisi yetkisi ile TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) yönergelerine uygun şekilde Mayıs 2018’de faaliyete başlamış ve il merkezinde büyük bir boşluğu doldurmuştur. Ünite olarak şehir hastanesi faaliyete girdikten sonra hizmetlerin daha kapsamlı bir şekilde devam edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Nükleer Tıp Ünitesi açılışı programına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Atakan Eren, Personel/Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Çetin Kirezli, Hastane Müdürü Kenan Öztürk, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Günaydın Tabu, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Gülten Keloğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Raif Üzmez, Müdür Yardımcıları Burcu Yıldız Ekmen, Esra Kırbaş ve Nükleer Tıp Ünitesi Sorumlusu Hasan Deniz Demir katıldı.

Nükleer Tıp, çeşitli radyoaktif maddeleri (radyofarmasötik) hastaya uygulayarak birçok hastalığın tanısında ve bazı hastalıkların tedavisinde rol alan bir bilim dalıdır. Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak özellikle son 10-15 yılda nükleer tıp alanında da diğer tıp alanlarında olduğu gibi gelişmeler yaşanmış, kullanılan makinelerde (Gama Kamera ve PET-BT) ve hastalara uygulanan radyoaktif maddelerde teknolojik ilerleme ve çeşitlilik sağlanmıştır.