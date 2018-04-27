Tekirdağ’da öğrencilerden bilim fuarı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleşti. Fuarda, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 40 proje sergileniyor.16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da...

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleşti. Fuarda, Süleymanpaşa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 40 proje sergileniyor.

16-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen BİLROTEK Robot yarışmasında Tekirdağ’ı temsil eden öğrenciler ve projeler de yer alıyor. Antalya’daki yarışmada dereceye giren Tekirdağlı öğrencilere Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca ve Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ferruh Topuz tarafından hediyeleri verildi.

Fuarın açılışına Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, davetliler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Çorlu Şehit Atılkan İmam Hatip Ortaokulunda da bir sergi açıldı. 20 projenin sergilendiği fuarda, projelerin hazırlanmasında 70 öğrenci ve 15 öğretmen görev aldı.