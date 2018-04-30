TEKİRDAĞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 11:33

Tekirdağ’da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Yeni Mahalle Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametinde seyir halinde...

Tekirdağ'da ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane istikametinde seyir halinde olan Ömür B. (32) yönetimindeki 59 LZ 499 plakalı motosiklet, Bağlar Sokak’tan çevre yoluna çıkan Adnan Yuvarlak yönetimindeki 59 LR 619 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ömür B., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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