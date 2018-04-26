TEKİRDAĞ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:50

Tekirdağ’da tretuvarlar yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen üstyapı çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde ağır tonajlı araçların bozduğu tretuvarlar yeniliyor.

Tekirdağ'da tretuvarlar yenileniyor
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince sürdürülen üstyapı çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde ağır tonajlı araçların bozduğu tretuvarlar yeniliyor.

Altyapı çalışmalarının büyük oranda tamamlanmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Muratlı Caddesi üzerinde ağır tonajlı araçların bozduğu tretuvarları yeniliyor.

"Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ’a kavuşmuş olacağız"

Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Üstyapı çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Tekirdağ’ın geleceğine yaptığımız yatırımlar tamamlandığında, daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ’a kavuşmuş olacağız. Yapmış olduğumuz çalışmaların uzun ömürlü olması, vatandaşlarımızın da yapılanlara sahip çıkmasına bağlıdır. Sürücülerin ağır tonajlı araçları şehir merkezlerine, yaya ve araç trafiğinin yoğun olarak kullanıldığı bu tür yollara sokmaması gerekiyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çalışmalar sırasında bize sabır gösteren sevgili Tekirdağlılara teşekkür ederken, çalışmalarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
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