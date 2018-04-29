Tekirdağ’da üç boyutlu Atatürk silueti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesinin ardından Çerkezköy ilçesinde de Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne üç boyutlu Atatürk silueti inşa etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ilçesinin ardından Çerkezköy ilçesinde de Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne üç boyutlu Atatürk silueti inşa etti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kumlugeçit mevkiinde BSH Kavşağı üzerine yapılan üç boyutlu Atatürk silueti projesinde 38 adet çelik boru kullanıldı. Atatürk silueti genişliği 4,70, uzunluğu ise 9,5 metre olarak inşa edildi. 3 boyutlu modelleme tekniği ile yapılan proje, gerçekleştirilen ışıklandırma çalışması ile birlikte Çerkezköylü vatandaşlara geceleri ayrı bir görsel zenginlik sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinin ardından Kapaklı ilçesinde de İnönü Parkı’na üç boyutlu Atatürk silueti yaptırıyor.