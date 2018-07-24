Tekirdağ’da yol yapım çalışmaları hızla tamamlanıyor

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı il genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi ve Vatan Caddesinde başlatılan (SSB) beton yol serim çalışmaları tamamlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, konuyla ilgili "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelindeki yol yapım çalışmalarına hız kesmeden ve Tekirdağımız için en iyisi olana kadar aralıksız olarak devam edecek. Çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ederim" dedi.