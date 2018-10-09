TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 09:45

Tekirdağlı milli güreşçi dünya üçüncüsü

Muğla’da gerçekleşen ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ müsabakasına katılan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör 3. oldu.Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarı Germe Plajı’nda 19 ülkeden yaklaşık olarak...

Tekirdağlı milli güreşçi dünya üçüncüsü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muğla’da gerçekleşen ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ müsabakasına katılan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör 3. oldu.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarı Germe Plajı’nda 19 ülkeden yaklaşık olarak 200 sporcunun katıldığı, ’Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Plaj Güreşi Dünya Şampiyonası’ kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi. Müsabakalara mutlak birincilik parolasıyla çıkan Tekirdağlı milli güreşçi Damla Kör, zorlu karşılaşmalarda boy gösterdi. Damla Kör, yıldızlar kategorisinde 50 kilogramda mücadele vererek 3. oldu.

Milli Güreşçi Kör, güreş antrenörü Ömer Ateş yönetiminden bir sonraki müsabakaya birincilik hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku