TESKİ Çorlu’yu asbest borulardan kurtarıyor

Çorlu’da kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu alanlarında ayrı ayrı bölgelerde eş zamanlı çalışmalar yürüten TESKİ ekiplerinin ilçe genelindeki asbest su borularını değiştirme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi’ndeki çalışmaları sokak sokak yürüten ekipler, Şinasi Kurşun Caddesi 12. Sokak üzerindeki çalışmalarını da tamamladı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince Çorlu ilçesinde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında asbest su boruları değiştiriliyor.Çorlu’da kanalizasyon yağmur suyu ve içme suyu alanlarında ayrı...

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