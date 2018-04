TESKİ’den öğrencilere ’Su Tasarrufu’ kitapçığı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından suyun kullanımı konusunda, özellikle küçük yaştaki çocukların bilinçlendirilmesine yönelik kitapçık hazırlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’nın anlatımlarının bulunduğu kitapçıkta iki öğrenci karakteri de yer aldı. Kitapçıkta iki öğrencinin dönem ödevleri için su tasarrufu konusunu araştırmaları anlatıldı.

Başkan Albayrak kitapçıkta öğrencilere hitaben, "Sevgili çocuklar, yalnız Tekirdağ ve Türkiye değil, dünyanın her yerinde su kaynakları sınırlıdır. Biz büyükler, bütün değerli kaynaklarımız gibi suyumuzu da gelecek nesillerimiz olan sizlere emanet etmek için atalarımızdan miras aldık. Suyu israf etmemek, bilinçli kullanmak, her şeyden önce geleceğimizi korumak demektir. Bu amaçla büyükşehir belediyesi olarak birçok çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar her zaman yetersiz kalacaktır. Çünkü suyu kendimiz üretemeyiz. Var olan suları korumamız gerekiyor. Bu amaçla, sizlerin kurduğu Su Çocuk Meclisi’nde çalışmanızı diliyorum. Her yerde her zaman sularımızın nasıl korunacağını, bu kitapla sizlere anlatmak istedim. Başkan Kadir Amcanız olarak sizlere güveniyorum. Gözlerinizden öper, iyi okumalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Suyun hayattaki önemine değinen TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa kitapçıkta su tasarrufu konusunda Tekirdağ genelindeki öğrencilerin bilinçlendirilmesi için TESKİ Su Çocuk Meclisi’nin kurulduğunu, bu kapsamda öğrencilerin genç yaşta bilinçlendirildiğini ve su tasarrufunda etkin rol oynadıklarını belirtti.

Hazırlanan kitap TESKİ’nin öğrenci ve çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerde dağıtılacak. Ayrıca kitapçık TESKİ İlçe Şube Müdürlüklerinden de ücretsiz olarak temin edilebilecek.