TEKİRDAĞ:
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09 Ekim 2018 Salı 11:34

TESKİ’nin Hayrabolu’daki yatırımları görüşüldü

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek TESKİ’nin Hayrabolu’daki yatırımlarını görüştü.Ziyaret sırasında TESKİ’nin il genelinde...

TESKİ'nin Hayrabolu'daki yatırımları görüşüldü
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Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’yı makamında ziyaret ederek TESKİ’nin Hayrabolu’daki yatırımlarını görüştü.

Ziyaret sırasında TESKİ’nin il genelinde ve özellikle Hayrabolu ilçesinde yaptığı yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Müdür Başa, Hayrabolu’ya yeni atanan Kaymakam Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Karakaya da Genel Müdür Başa’ya Hayrabolu ilçesine yapılan altyapı yatırımları için teşekkür etti. Karakaya, TESKİ’nin bugüne kadar Hayrabolu’ya yaptığı altyapı yatırımları sayesinde, Hayrabolu’nun sağlam ve sağlıklı çalışan altyapı tesislerine sahip olduğunu ekledi.
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