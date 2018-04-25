TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:13

Trakya Tanıtım Günleri’nde Ergene standı ilgi gördü

Ankara’da düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğinde açılan Ergene standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.Ankara Atatürk Kültür Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğine, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak...

Trakya Tanıtım Günleri'nde Ergene standı ilgi gördü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ankara’da düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğinde açılan Ergene standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğine, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak öncülüğünde çalışmalar yaparak hazırlanan Ergene Belediye Başkanlığı, Ergene Kent Konseyi, Ergene Kültür Sanat Derneği ve Ergene Halk Eğitimi Merkezi de katıldı. Birbirinden güzel eserler ve yöresel lezzetler ile günümüzden geçmişe Ergene’nin tanıtımının yapıldığı stant fuar süresince yoğun ilgi gördü. Deliorman Türkü grubunun da güzel bir konser verdiği etkinlikte katılımcılara Ergene ile özdeşleşen Velimeşe Bozası da dahil olmak üzere yöresel lezzetler ikram edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku