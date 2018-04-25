Trakya Tanıtım Günleri’nde Ergene standı ilgi gördü

Ankara’da düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğinde açılan Ergene standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Ankara Atatürk Kültür Merkezinde bu yıl ilki düzenlenen Trakya Tanıtım Günleri etkinliğine, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak öncülüğünde çalışmalar yaparak hazırlanan Ergene Belediye Başkanlığı, Ergene Kent Konseyi, Ergene Kültür Sanat Derneği ve Ergene Halk Eğitimi Merkezi de katıldı. Birbirinden güzel eserler ve yöresel lezzetler ile günümüzden geçmişe Ergene’nin tanıtımının yapıldığı stant fuar süresince yoğun ilgi gördü. Deliorman Türkü grubunun da güzel bir konser verdiği etkinlikte katılımcılara Ergene ile özdeşleşen Velimeşe Bozası da dahil olmak üzere yöresel lezzetler ikram edildi.