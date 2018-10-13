Trakya Veteranlar Ligi Başkan Yardımcısı Soykırlı, 'Dünya kupasından bir Trakya Karması geçti'

Trakya Veteranlar Ligi Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Dost Veteran Takımı’nın Başkanı aynı zamanda oyuncusu Zafer Soykırlı, Trakya Veteran Karması’nın Dünya Kupası’nda şampiyonaya iz bıraktığını söyledi.

"Geçtiğimiz günlerde Kuşadası’nda düzenlenen ve 21 takımın katılım gösterdiği 40 Yaş Üzeri Dünya Şampiyonasına Trakya Veteranlar Ligi’mizde oynayan oyuncularımızdan oluşan Trakya Veteran Karmamızı yaptık ve dünya şampiyonasına katılım gösterdik" diyen Soykırlı, "Trakya Veteranlar Ligi’miz 3 grupta 27 takımdan oluşuyor. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 16 takımımız karmaya oyuncu veremedi, 11 takımımız ise Trakya Karmasına oyuncu gönderdi. Trakya Karmamıza Tekirdağ Dost Veteran Takımı 5, oyuncu 1 teknik adam, 1 sağlık direktörü ve masör, Ergene takımımız 4, Çatalca takımımız 2, Malkara 14, Hayrabolu, Kırklareli, Babaeski, Büyükçekmece, Avcılar, Edirne Veteran takımları birer oyuncu ve Edirne Veteran takımımız 1 teknik adam verdi" ifadelerini kaydetti.

Şampiyonadaki tüm maçların nizami doğal çim sahalarda oynandığını, müsabakaları ulusal hakemlerin yönettiğini ve Dünya Futbol Federasyonunun uyguladığı tüm kuralların uygulandığını söyleyen Soykırlı, "Dünya Şampiyonasına, Trakya Karmamızın oynadığı müsabakalar açısından baktığımızda, ilk müsabakamızdaki zorlu rakibimizi 2-0 ile geçerek 3 puanı hanemize yazdırdık. İkinci maçımızda Yunanistan temsilcisi ile 2- 0 öne geçmemize rağmen 3- 3 berabere kaldık Gruptaki son maçımızda ise 1-0 geriye düşmemiz karşın 3-1 galip geldik. İkinci tur maçında ise normal süresi 2-2 sona eren maçta penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibimize üstünlük kurduk ve finale yükselen taraf olduk. Taraflı tarafsız bütün izleyenler bizi yani, Trakya Karmamızı alkışlıyordu. Müsabaka ya da maçları kazanmaktan, daha da güzeli insan kazanmak ve insanların saygısını kazanmaktı. Bizi alkışlayan insanların gözünde bize olan saygılarını gördük, çok gururlandık ve bir o kadar da duygulandık" dedi.

"Dünya Kupasından bu sene bir Trakya Karması geçti" diyen Zafer Soykırlı, "Etkisi, centilmenliği, fair- play ruhu insana olan saygısı ve kazanmak dışında başka değerlerin de çok önemli olduğunu tüm takımların huzurunda sergilememizin etkisi hala geçmedi. Şu an bütün takımlar bizi ulusal ve uluslararası turnuvalara davet ediyorlar. Trakya dediklerinde herkes saygıyla tebessüm ediyor. Şampiyona boyunca sergilemiş olduğumuz bu olumlu tutum sonrasında, Dünya Kupası Organizasyon Komitesince 21 takım içerisinde dünyanın en centilmen takımı ödülü takımımıza ve şampiyonanın en değerli oyuncusu Dünya Kupası Özel Onur Ödülü ise bana verildi. Dünya Kupası bitti ama Trakya olarak etkimiz hala bitmedi. Bu güzel başarı ve torunlarımıza anlatacağımız bu güzellikler Trakya’mıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Başarıda emeği geçenlere de teşekkür eden Soykırlı, "Bu başarıda emeği geçen ve bu ulvi amaca ulaşmamızı sağlayan Muzaffer Yıldırım ve Akif Arslan hocalarımıza sabah akşam oynadığımız maçlar sonrasında bizleri bir sonraki maça hazırlayan sağlık direktörü ve masörümüz Erkan İşsever’e, Trakyamızı hem saha içi, hem de saha dışında çok iyi temsil eden futbolcu kardeşlerime, yüreği bizlerle atan dostlarımıza hem şahsım, hem de Trakya Veteranlar Futbol Ligi Yönetim Kurulumuz adına canı gönülden teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.