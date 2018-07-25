Trakya’da 27 projeye 8 milyon liralık destek

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından 23 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında proje başvurusu kabul edilen 2018 Yılı Mali Destek Programlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre TRAKYAKA 27 projeye, 8 milyon destek sağlayacak.

Ajans Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 6 proje, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise 21 proje desteklenmeye uygun bulundu. Her iki program için ayrılan bütçe toplam 8 milyon TL oldu. İktisadi Mali Destek Programında başarılı bulunan projelerin tamamı Tekirdağ ve ilçelerinden geldi. Programa Tekirdağ’dan 30, Edirne’den 4, Kırklareli’nden 4 olmak üzere toplam 38 proje başvurmuştu.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında başarılı olan projelerin 4 tanesi Tekirdağ, 8 tanesi Kırklareli ve 9 tanesi de Edirne illerinden geldi. Küçük Ölçekli altyapı Mali Destek Programı’na Tekirdağ’dan 14, Edirne’den 19, Kırklareli’nden ise 21 olmak üzere toplam 54 proje başvurmuştu.

"120 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu"

Sonuçlar hakkında açıklama yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kurum olarak bölgeye verdikleri desteğin yenilikçi ve katma değerli ürün geliştirecek projeler olduğunu vurgulayarak, "Ajansımız Trakya Bölge Planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği, farkındalık oluşturma, araştırma-geliştirme, yatırım ortamını iyileştirme çalışmaları ile birlikte bölgemizde yer alan kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin kalkınma sürecine katılımlarını desteklemek üzere mali destekler sağlıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllardan bugüne yaklaşık 78 milyon TL’lik bir tutarı yapılan sözleşmeler ile yararlanıcılara hibe olarak aktarmaya devam ediyoruz. Ajansın sağladığı bu hibeler ile birlikte yararlanıcıların projeler kapsamında harcadıkları eş finansman rakamları ile bölgede 120 milyon TL’nin üzerinde bir kaynak hayata geçirilmiş oldu. Bu mali kaynaklar somut elde edilen çıktılar olarak gözükse de bu süreçte elde edilen en önemli unsur kurum ve kuruluşlarda proje kültürünün geliştirilmesidir" dedi.

"Turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biridir"

Bölgede turizme ağırlık verildiğinin belirten Şahin, "Bu yıl açtığımız destek programlarında geçen yıllarda olduğu gibi özel sektör projelerinde Tekirdağ’ın bariz bir ağırlığı oldu. Özel sektör projelerinde yenilikçi ve katma değer oluşturan projelere öncelik verdik. Bölgede mevcut üretimlerinde farklılaşmaya giderek katma değer oluşturan, bölgesel markalar ortaya çıkaran, üretimde işbirliklerini geliştiren, temiz üretime dönük projeler temel önceliklerimiz arasında yer aldı. Kamu kurumlarına dönük programımız olan küçük ölçekli altyapı programımız kapsamında başarılı bulunan projelerden 10 tanesi doğrudan turizmle ilgili oldu. Ajansımız için bölge genelinde turizmin geliştirilmesi temel önceliklerden biridir. Bu doğrultuda hazırlanan kapsamlı raporlar sonrası kaynakların daha etkili kullanılmasını sağlamak amacı ile turizm sektörüne bu yıl çıktığımız Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek programında da öncelik verdik. Destek almaya hak kazanan projeler Trakya’nın önemli turizm bölgelerindeki altyapının gelişmesine katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.