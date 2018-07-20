TEKİRDAĞ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 10:12

Trakya’nın yatırım faaliyetleri masaya yatırıldı

Trakya Kalkınma Ajansı, Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ’da gerçekleştirdi.

Trakya'nın yatırım faaliyetleri masaya yatırıldı
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Trakya Kalkınma Ajansı, Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Tekirdağ’da gerçekleştirdi.

Ajans merkez bina Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Edirne Valisi Günay Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Saffet Üresin, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin’in gündemi arz etmesiyle başladı. Toplantının başında 2018 Proje Teklif Çağrısı sonuçları görüşüldü ve karara bağlandı. Uzun süredir değerlendirme ve fizibilite aşamasında olan Süt ve Süt Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi, Osmanlı Otağ Köy Cazibe Merkezi, Trakya Tohumculuk Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Trakya Bölgesi Hayvancılık Geliştirme Projesi, Miras Atölyesi güdümlü projelerinin hayata geçirilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verildi. Toplantı altı aylık ara faaliyet raporunun kurulca onaylanmasının ardından dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.
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