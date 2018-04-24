TEKİRDAĞ:
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24 Nisan 2018 Salı 15:38

TREDAŞ çalışanları 250 fidan dikti

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları, daha yeşil bir dünya için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Yeniköy Mesire Alanı’na 250 fidan dikti.

TREDAŞ çalışanları 250 fidan dikti
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Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çalışanları, daha yeşil bir dünya için Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Yeniköy Mesire Alanı’na 250 fidan dikti.

TREDAŞ, "Enerjimiz Daha Yeşil Bir Dünya İçin" sloganıyla Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ile ortak fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Yeniköy Mesire Alanı’na TREDAŞ çalışanları tarafından 250 fidan dikildi. Daha yeşil bir dünya için anlamlı harekete destek veren TREDAŞ çalışanları, etkinlikte keyifli anlar geçirdi.
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