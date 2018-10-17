TEKİRDAĞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 00:26

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin şüphelendiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisin şüphelendiği bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Gözaltına alınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, devriye görevine çıkan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çetin Başar Kışlası civarında yol kenarında şüpheli bir şahsa rastladı. Keşan’dan geldiği ve Hayrabolu istikametine gittiği belirlenen A.Ç. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrollerde, bir miktar bonzai ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen A.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.
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