TEKİRDAĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:04

Vali Ceylan Karamehmet Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Halkla Buluşma Günleri kapsamında Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.Ziyarette konuşan Vali Mehmet Ceylan, "Her on beş günde bir farklı ilçelerimizde halkımızla bir araya geliyoruz....

Vali Ceylan Karamehmet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Halkla Buluşma Günleri kapsamında Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Vali Mehmet Ceylan, "Her on beş günde bir farklı ilçelerimizde halkımızla bir araya geliyoruz. Bugün de Ergene ilçemiz Karamehmet Mahallemizi ziyaret etmek istedik. Amacımız hem oturup sohbet etmek hem de sizlerin dertlerinizi şikayetlerinizi birinci ağızdan dinlemek" dedi.

Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Mehmet Ceylan, dile getirilen sıkıntılar hakkında Kaymakam Fatih Kızıltoprak, Karamehmet Mahalle Muhtarı Ahmet Çete ve diğer yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Ziyarette Vali Mehmet Ceylan’a Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şahin Karakaş, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İl Mahalli İdareler Müdürü Aysel Erkmen ve İlçe protokolü de eşlik etti.
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