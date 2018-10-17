TEKİRDAĞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:01

Vali’den teknoloji uyarısı

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ceylan teknolojinin çocuklar üzerindeki önemine değinerek çeşitli uyarılarda da bulundu.Ziyareti sırasında...

Vali'den teknoloji uyarısı
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Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker İlkokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Ceylan teknolojinin çocuklar üzerindeki önemine değinerek çeşitli uyarılarda da bulundu.

Ziyareti sırasında 1. ve 4. sınıfların derslerine girerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Ceylan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrenciler için başarılı geçmesini diledi.

Safiye Osman Çeliker İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri ile öğretmenler odasında bir araya gelen Vali Mehmet Ceylan, "Öğretmenlerimize özellikle öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve teknoloji bağımlılığından uzak kalmaları noktasında dikkat etmelerini çağımızın rahatsızlığı haline gelen teknoloji bağımlılığından çocuklarımızı uzak tutmak için teknolojiyi öğrencilerimize gerekli zamanlarda ve verimli şekilde kullanmalarını öğretmeliyiz. Bu konuda hassas olmanızı sizlerden rica ediyorum. Okul ve aile bütünlüğünü sağlayarak eğitim ve öğretimin sadece okulda değil hayatın her alanında yapılmasını sağlamalıyız. Siz değerli öğretmenlerimize bu kutsal görevi icra ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Vali Ceylan toplantı sonunda yönetici, öğretmenler ve okul aile birliği başkanı ile okulun eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette Vali Ceylan’a, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve İlçe Milli Eğitim Müdür Ünal Mamur eşlik etti.
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