TEKİRDAĞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:28

Vektörle mücadele çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’da vektörle mücadele ekipleri, 11 ilçede halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri...

Vektörle mücadele çalışmaları sürüyor
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Tekirdağ’da vektörle mücadele ekipleri, 11 ilçede halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden vektörle mücadele ekipleri, Tekirdağ genelinde 11 ilçede halk sağlığını korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için vektörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Halk ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan ve vektör (hastalık taşıyıcı) potansiyelleri yüksek olan sivrisinek, karasinek gibi haşerelerin üremesine müsait alanlar olan göl, gölet, dere, su birikintisi ve bataklıklarda gerçekleştirilen larva mücadelesi kapsamında 1 Mart 2018 tarihinden bu yana 11 ilçede eş zamanlı olarak toplam 3 bin 677 adet jit alanında ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Vatandaşların bahar ve yaz aylarını daha rahat ve huzurlu geçirmelerini hedefleyen Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü vektörle mücadele ekipleri, çevreyi ve ekolojik dengeyi koruma bilinciyle hareket ederek, son teknolojik makine ve ekipmanlarla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Geride bıraktığımız kış aylarında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle larva mücadelesine erken başlayan ekiplerin mücadelesi Ekim ayına kadar periyodik olarak devam edecek.
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