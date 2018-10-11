TEKİRDAĞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 11:04

Velilere ‘Çocuklarda Davranış Bozukluğu’ eğitimi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, Altınova Mahallesi’nde bulunan Çocuk Akademisi’nde Montessori sistemi ile eğitim gören çocukların velilerine yönelik “Çocuklarda Davranış Bozuklukları” konulu...

Velilere ‘Çocuklarda Davranış Bozukluğu' eğitimi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından, Altınova Mahallesi’nde bulunan Çocuk Akademisi’nde Montessori sistemi ile eğitim gören çocukların velilerine yönelik “Çocuklarda Davranış Bozuklukları” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Altınova Mahallesi Osman Tabak Kampüsü’nde yer alan Çocuk Akademisi’nde gerçekleştirilen ve 14 velinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Uzman Psikoloğu Müge Fırat, ailelere çocukların hangi davranışlarının davranış bozukluğu olarak kabul edildiği ile ilgili detaylı bilgi verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi’nin benzer etkinliklerinin düzenli olarak devam edeceği, konuyla ilgili 0 850 450 59 59 Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’nden, www.suleymanpasa.bel.tr internet adresinden ya da Süleymanpaşa Belediyesi sosyal medya hesaplarından bilgi alınabileceği belirtildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku